© foto di Federico De Luca

La RAI ha deciso di squalificare Fulvio Collovati da Quelli che il Calcio fino al 9 di marzo. Due turni per l'opinionista, ex difensore di - fra le altre - Inter, Genoa, Milan, campione del Mondo 1982 con la nazionale italiana, che nel corso dell'ultima puntata ha pronunciato frasi sessiste sulla competenza femminile in fatto di tattica calcistica.