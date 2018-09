© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In vista della sfida di campionato tra Inter e Parma, il doppio ex Sebastien Frey parla a La Gazzetta dello Sport. Queste alcune battute dell'ex portiere: "Se giocassi ancora, in che porta mi metterei per Inter-Parma? Coi nerazzurri ho passato momenti bellissimi, anche se complicati. Il Parma? Anni stupendi, lì ho dimostrato di essere un portiere vero. Quindi? Inter: a San Siro da avversari si fa una fatica bestiale. Chi è in secondo piano rispetto alla Juve? L’Inter deve essere l’anti-Juve. Da subito. Ha investito bene, Nainggolan è un acquistone. Altre anti-Juve? La Roma: ha giocatori buoni. Il Napoli? Non credo ripeterà la stagione scorsa. Il Milan non lo conosco ancora bene".