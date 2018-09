Frosinone, al 15' della gara con la Samp sono 500 minuti a secco in A

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

500 minuti senza gol in Serie A per il Frosinone: è questo il dato che emerge al 15' della partita in corso contro la Sampdoria, sull'1-0 per i blucerchiati grazie al gol di Quagliarella. L'ultimo gol in A dei ciociari, ancora a secco in questa stagione, risale al 3-3 di San Siro contro il Milan dell'1 maggio 2016.