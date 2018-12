© foto di www.imagephotoagency.it

Clima rovente allo Stirpe dopo la sconfitta del Frosinone contro il Sassuolo, la decima in 16 partite di Serie A. Al termine del match perso 2-0, la squadra ciociara capeggiata dall'allenatore Moreno Longo è andata sotto la curva per chiudere scusa per la prestazione. Un atteggiamento apprezzabile, che non comunque ha smorzato cori e fischi contro i ciociari che in 16 match hanno conquistato solo otto punti e sono in piena zona retrocessione.