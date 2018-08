Frosinone-Bologna, le ufficiali: Falcinelli dal 1. Longo sceglie Perica

Queste le formazioni ufficiali di Frosinone-Bologna. Longo manda in campo i ciociari con il 3-5-2 con la coppia Ciano-Perica in attacco. Modulo speculare per il Bologna, insieme al Ropero Santander c'è Falcinelli dal primo minuto.

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Brighenti, Salamon, Krajnc; Zampano, Chibsah, Crisetig, Hallfredsson, Molinaro; Ciano, Perica

Bologna (3-5-2): Skorupski; Helander, Danilo, Gonzalez; Dijks, Dzemaili, Pulgar, Poli, Mattiello; Falcinelli, Santander.