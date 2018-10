Frosinone, Ghazoini convocato dal Marocco under 20

© foto di Insidefoto/Image Sport

Grande soddisfazione in casa ciociara. Emin Ghazoini (17) ha ricevuto la chiamata della nazionale marocchina per uno stage a Rabat, in vista della Coppa d'Africa under 20 prevista in Niger alla fine di febbraio.

Ghazoini, terzino nato a Roma, ha giocato sia per il Marocco che per l'Italia. ma dopo le due apparizioni con la selezione azzurra under 16 ha preferito optare per la squadra magrebina. Titolare nella formazione Primavera, Ghazoini ha svolto il ritiro in Canada con la prima squadra del Frosinone, ed avrà modo di misurarsi sotto età con la rappresentativa del suo paese d'origine. Partirà lunedì prossimo, non prima di aver dato il suo contributo contro il Perugia nel campionato Primavera 2.

Non si tratta dell'unica convocazione per un giovane del vivaio canarino. Anche il centrocampista Raul Obleac (19) ha partecipato ad uno stage della nazionale under 19 moldava.