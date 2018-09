Frosinone, Longo cambia per la Juventus: torna Ciofani dal 1'

© foto di Federico Gaetano

Cresce l'attesa a Frosinone, dove sta per arrivare la Juventus per la quinta giornata di campionato. Moreno Longo, per quel che concerne la formazione, sembra intenzionato a modificare qualcosa, a cominciare dall'attacco. Dovrebbe infatti tornare dal primo minuto Daniel Ciofani, per la prima volta dopo l'infortunio, ma anche Lorenzo Crisetig potrebbe partire dall'inizio in luogo di Maiello. Possibile avvicendamento anche in difesa, dove Brighenti e Krajnc rischiano di finire in panchina e a trarne beneficio sarebbero Goldaniga e Capuano. A riportarlo è Tuttosport.