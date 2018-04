Frosinone, Longo: "Gara insidiosa contro squadra tosta"

© foto di www.imagephotoagency.it

A Sky Sport, prima della gara contro il Cesena, parla l'allenatore del Frosinone, Moreno Longo: "Gara insidiosa contro una squadra che ha un buon organico e può mettere in difficoltà chiunque malgrado la classifica non sia soddisfacente. Non abbiamo nessun alibi, campo o caldo. In campo dobbiamo entrare con la massima concentrazione. In settimana non ho parlato perché lo ha fatto il presidente, non c'è stata nessuna scaramanzia. La sconfitta contro l'Empoli è stata digerita con la consapevolezza giusta, i toscani hanno trovato la quadratura e vivono uno stato di grazia. Noi per 65'-70' abbiamo fatto una buona gara. Alle volte nel calcio c'è troppa esasperazione, serve pianificazione, non si cambiano solo gli allenatori o i direttori sportivi. Quando c'è fiducia e condivisione d'intenti questo può fare la differenza".