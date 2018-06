Frosinone, Longo: "Nulla da perdere, daremo tutto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Sky Sport parla l'allenatore del Frosinone, Moreno Longo, dopo la sconfitta di misura contro il Palermo. Queste le sue parole: "Ciano? Non lo scopro certo io. Ha grandi capacità balistiche. Ne vediamo spesso in allenamento. Il gol segnato a inizio gara ha dato a noi la sensazione che potevamo gestire. Invece non era così. Devo comunque fare i complimenti alla squadra perché hanno dato tutto contro una grande squadra e un tifo molto caldo. In generale il Palermo non ha fatto molto oltre i gol. Ci siamo, siamo ancora in corsa. Non abbiamo nulla da perdere, cercheremo di imporre il nostro gioco e cercheremo di regalarci una gioia".