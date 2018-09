Frosinone, Maiello out con la Roma: almeno 7 giorni di stop

Il centrocampista Raffaele Maiello, costretto ad abbandonare in anticipo il campo contro la Juventus, si è sottoposto agli esami strumentali che hanno escluso lesioni ma hanno evidenziato la presenza di un edema sul soleo della gamba sinistra, resterà a riposo per 7/10 giorni per poi essere nuovamente valutato dallo staff medico.