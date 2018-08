Frosinone, niente Atalanta per Campbell: il transfer è in ritardo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel primo posticipo del lunedì per la stagione 2018-2019 tra Atalanta e Frosinone, non ci sarà uno degli acquisti più attesi di questa Serie A, ovvero l'attaccante dei ciociari Joel Campbell. L'attaccante costaricano, prelevato dall'Arsenal, ha problemi con il transfer che arriverà nelle prossime ore ma che per il momento non gli ha permesso di essere convocato dal mister Longo. A riportarlo è Il Corriere della Sera.