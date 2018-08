Frosinone, operazione ok per Dionisi: tornerà in campo fra sei mesi

Fonte: frosinonecalcio.com

Nella giornata di ieri il calciatore del Frosinone Federico Dionisi si è sottoposto ad intervento chirurgico per la ricostruzione del LCA del ginocchio sinistro. L’attaccante, accompagnato dal dottor Fabrizio Ferrazza e dal fisioterapista Alberto Zovini, è stato operato dal professor Ramon Cugat presso l’ospedale Quirón di Barcellona. Per l’attaccante i tempi di recupero sono stimati in sei mesi.