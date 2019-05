Frosinone, Paganini è tornato in gruppo al pari di Pinamonti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Seduta pomeridiana al Benito Stirpe per il Frosinone che anche oggi hanno lavorato in vista della gara di domenica a San Siro contro il Milan. Agli ordini di mister Baroni la squadra ha svolto delle esercitazioni tattiche ed una partitella a campo ridotto.

L'infermeria - Paganini è tornato in gruppo al pari di Pinamonti, rientrato ieri dagli impegni con la nazionale U20. Chibsah ha lavorato a parte, terapie invece per Salamon e Gori. Domani alle 10:30 è in programma la seduta di rifinitura a Ferentino, nel primo pomeriggio invece i ragazzi partiranno per Milano.