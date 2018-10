Frosinone, Perica e Krajnc a parte. Out Hallfredsson

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mattinata di lavoro per il Frosinone al ‘Mancini Park Hotel’. Dopo il consueto riscaldamento, la squadra è scesa in campo per un test in famiglia. Tornato dalla Nazionale Joel Campbell. Non ha preso parte all’allenamento Hallfredsson, fermato da una tendinosi rotulea al ginocchio destro, che non gli ha permesso nei giorni scorsi di scendere in campo con la Nazionale. Lavoro a parte per Perica e Krajnc, così come Ardaiz che continua le terapie. La squadra si allenerà domani mattina.