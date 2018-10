Frosinone, Perica in gruppo. Out Chibsah e Goldaniga

© foto di Federico Gaetano

Ripresa degli allenamenti per il Frosinone che dopo il successo esterno ottenuto domenica scorsa sul campo della SPAL, è tornato a lavorare in vista del prossimo impegno di campionato, la trasferta di Parma in programma domenica prossima. A Ferentino la squadra ha svolto il riscaldamento, un lavoro aerobico ed una serie di possessi palla. Perica è tornato in gruppo, seduta di scarico per Maiello, differenziato per Molinaro e terapie per Hallfredsson . Non hanno preso parte alla seduta Chibsah e Goldaniga, il primo per via del trauma cranico riportato a Ferrara mentre il difensore a causa di una forte contusione alla gamba destra subita sempre contro la Spal. Domani è in programma una doppia seduta.