Frosinone-Samp, lo Stirpe applaude Quagliarella al momento del cambio

Sinfonia Sampdoria: 0-5 a Frosinone. Male la prima dello Stirpe in A

La Sampdoria cala il pokerissimo: 5-0 a Frosinone. Male la prima in A del Benito Stirpe. Doppietta di Defrel, a segno anche Quagliarella, Caprari e Kownacki. I blucerchiati agganciano Napoli e Juve in testa a 9 punti SPETTACOLO STIRPE E AVVIO SAMP- Il pre-partita è tutto per il...