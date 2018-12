Frosinone, seduta pomeridiana: Gori a parte. Terapie per Krajnc

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Seduta pomeridiana per i ragazzi di mister Longo che continuano a lavorare in vista della sfida di sabato prossimo sul campo del Napoli. Dopo il riscaldamento iniziale la squadra si è dedicata allo svolgimento di una serie di esercitazioni tecnico tattiche chiudendo la seduta con una partitella a campo ridotto. Gori ha lavorato a parte, terapie per Krajnc. Domani alle 11 è in programma l’allenamento di rifinitura a Ferentino.