Frosinone, sfida salvezza con l'Empoli. Tutto passa dal talismano Ciano

© foto di Federico Gaetano

Quella di domani fra Frosinone e Empoli sarà una vera e propria sfida salvezza. Entrambe le squadre, dopo le belle cavalcate dello scorso anno in Serie B, hanno trovato non poche difficoltà in questa prima parte di stagione in A e domani si giocheranno punti pesanti. Il Frosinone, da parte sua, si affiderà ancora una volta a Camillo Ciano, autore di due dei tre gol di squadra in questo campionato. L'ex Cesena ha nell'Empoli una delle sue vittime preferite, visto che lo scorso anno in due partite contro i toscani ha segnato la bellezza di 4 reti. E domani allo Stirpe proverà a ripetersi partendo alle spalle della prima punta, magari in coppia con Campbell. Da quando Longo lo ha arretrato di qualche metro il fantasista ha preso in mano le chiavi dell'attacco ciociaro e la salvezza non può che passare dei suoi piedi e dalle sue giocate. Questo il punto della Gazzetta dello Sport.