Frosinone, terapie per Ardaiz. A parte Soddimo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Seduta mattutina per i giallazzurri, che alla ‘Città dello Sport’ continuano a preparare il match di domenica sera contro la Juventus. I giallazzurri sotto lo sguardo attento di mister Longo hanno svolto una partitella in famiglia. Terapie per Ardaiz, differenziato per Danilo Soddimo. Domani alle 11:00 nuova seduta di allenamento a Ferentino.