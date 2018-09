Frosinone, terapie per gli infortunati Campbell e Zampano

Fonte: Frosinonecalcio.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è conclusa la doppia seduta dei giallazzurri che si sono allenati alla Città dello Sport di Ferentino dove i ragazzi hanno svolto lavoro per reparti, una serie di esercitazioni tecniche e delle partitelle a tema. Terapie per Campbell e Zampano. Il difensore si è sottoposto agli esami strumentali che hanno dato esito negativo, osserverà qualche giorno di lavoro differenziato per poi essere rivalutato dallo staff medico. Assenti i nazionali Pinamonti, Cassata, Hallfredsson e Krajnc.