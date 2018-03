Funerali Astori: il volo bianconero e la versione della Juve

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Retroscena relativo al funerale di Davide Astori svelato quest'oggi dal quotidiano La Nazione. Dopo la vittoria di Wembley contro il Tottenham, il capitano della Juventus Gianluigi Buffon ha avvisato la squadra sulla decisione di rientrare prima in Italia per partecipare all'ultimo saluto al capitano della Fiorentina: "Domani ci sono i funerali di Astori. C'è un aereo privato che ci porterà a Firenze: chi vuole venire si faccia trovare nella hall dell'albergo. Noi partiamo alle 4 e mezzo. Capisco bene chi vorrà restare a dormire dopo una partita come questa", il messaggio dopo il match del numero uno bianconero.

La mattina successiva nella hall dell'albergo s'è presentata però l'intera squadra e, a quel punto, s'è dovuta operare una scelta visto che il charter era solo per dodici persone, equipaggio sorpreso. Alla fine solo Allegri, il suo vice Landucci, Buffon, Chiellini, Benatia, Pjanic, Barzagli, Marchisio e Rugani hanno trovato posto a bordo. (pubblicato alle 16.00 su TMW).

Aggiornamento delle 18:34 - La Juventus fa sapere che i giocatori e il club avevano già deciso coloro che sarebbero andati a Firenze già a Londra ovvero i Nazionali azzurri e Miralem Pjanic oltre ad Allegri e Landucci. (a cura di Giulia Borletto).