Funerali Jackie Charlton, in migliaia per l'ultimo saluto all'eroe del Mondiale del 1966

Grande partecipazione per addio a uno degli eroi di Wembley '66

(ANSA) - LONDRA, 21 LUG - Migliaia di persone hanno salutato lungo le strade di Ashington il passaggio della salma di Jack Charlton, uno degli eroi di Wembley 1966, morto il 10 luglio all'età di 85 anni. Una partecipazione popolare, nonostante le cautele tutt'ora in vigore per via dell'emergenza coronavirus, per l'ultimo saluto ad uno dei personaggi più popolari del calcio britannico, già capitano del Leeds. Il feretro dell'ex Ct dell'Irlanda, avversaria dell'Italia nei mondiali del 1990, è stato salutato dagli applausi e dalle bandiere degli abitanti della piccola cittadina del Northumberland, nel nord dell'Inghilterra, dove Charlton era nato. Dopo la parata nella sua città natale la salma è stata cremata nel corso di una cerimonia privata svoltasi nella città di Newcastle. (ANSA).