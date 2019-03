Nel pomeriggio di MC Sport altro ospite prestigioso. Durante ‘Maracanà’ infatti ha parlato l’ex difensore, tra l’altro di Milan, Lazio e Fiorentina, Diego Fuser: "Oggi sarebbe più facile giocare rispetto al passato. Il calcio moderno è più semplice, c'è meno qualità. La Juventus può arrivare fino in fondo in Champions, dopo aver eliminato l'Atletico è una delle favorite. Quale giocatore mi assomiglia di più adesso? Prima si giocava in un altro modo, c'erano per esempio i Donadoni e i Lentini che arrivavano sempre sul fondo. Ora sempre meno vedo esterni che lo fanno". Sull'Italia: "Le partite facili sono sempre quelle più difficili, c'è il rischio di prenderle sotto gamba. Sono contento di come sta lavorando Mancini, che sta dando spazio ai giovani. Per il futuro, se si continua così, la Nazionale farà bene. La corsa Champions? Le romane e le milanesi si equivalgono, sono squadre forti. Arriverà chi avrà più testa e chi riuscirà a non mollare mai: nel calcio gli stimoli fanno la differenza". Infine sul caso Icardi: "Il caso Icardi? Quando si dicono cose in tv, arrivano subito nello spogliatoio. Qualcuno avrebbe dovuto parlare di meno. Se sta bene Spalletti lo schiererà in Inter-Lazio, ogni allenatore pensa sempre a mettere in campo i giocatori più forti".