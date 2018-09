Futsal, è boom! Montemurro: “I segreti del nostro appeal”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La stagione 2018/2019 ha portato in dote al calcio a 5 italiano un dato storico incontrovertibile, quello delle 206 squadre iscritte ai campionati nazionali. Fra Serie A, A2, B ed un movimento femminile in continua ascesa, mai nella storia del futsal si era registrato un tale boom di iscrizioni. Ed in questo il calcio a 5 continua a differenziarsi dal calcio a 11 che invece continua ad annaspare al tramonto di un'estate più che tumultuosa. Il futsal va in controtendenza rispetto allo sport italiano, con numeri in crescita che fanno gonfiare il petto al presidente della Divisione Andrea Montemurro: “C'è grandissima soddisfazione da parte di tutti – dichiara il numero uno del calcio a 5 – questo deve essere il nostro trampolino di lancio”.

Parole che sono suffragate dai fatti, perché il futsal attira grandi sponsor da Planet Win a Flector fino a Europcar e non per ultima la Nike che ha deciso di unire la sua immagine a quella della Divisione. “Questo significa – continua Montemurro – che anche i grandi brand internazionali si stanno rendendo conto della forza attrattiva del calcio a 5”.

Ma è soprattutto la TV ad essere la grande locomotiva di tutto il movimento. L'accordo rinnovato con Sportitalia darà nuovamente massima visibilità al futsal italiano. Due dirette per giornata (al sabato nel pre-serale ed il lunedì col monday-night) garantiranno la copertura per tutto il corso della stagione. “Quella con Sportitalia è una collaborazione che ci permette di entrare nelle case degli italiani dando la possibilità a tutti di far vedere quanto è bello questo sport”.

La stagione è alle porte e dal percorso che si intravede il Futsal italiano e’ destinato a diventare grande