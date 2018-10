G. Di Carlo: "Piatek pronto per una big? Sono un po' scettico"

“Polonia-Italia? Partita tra due Nazionali con delle difficoltà. Entrambe sono ripartite con un nuovo allenatore, sono finite le amichevoli e quindi anche gli scherzi. L’Italia paga la mancanza di strutture tecniche”. Così in esclusiva ai microfoni di TimGate l’operatore di mercato esperto di calcio polacco Gianluca Di Carlo. “Gli azzurri - prosegue Di Carlo - devono guardare la parte sinistra della difesa polacca. Piatek? Ha avuto una partenza a razzo con grande scetticismo da parte degli operatori di mercato. Dovrà confermarsi e bisognerà vedere quanto durerà. Basta una pausa, un cambio di allenatore, per avere dei problemi. Se è pronto per una big? Per come lo vedo in campo si, ma sono ancora un po’ scettico. Da qui a dire che è il nuovo Lewandovski ce ne passa”.