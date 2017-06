Galli su Donnarumma: "Se sfidi un club come il Milan non hai capito nulla"

© foto di Federico De Luca

Giovanni Galli, ex portiere rossonero, è intervenuto ai microfoni di Mediaset Premium sul caso-Donnarumma e ha rilascitato alcune dichiarazioni molto forti: "Vorrei che tutti i procuratori capiscano che si parla del Milan, non una squadra qualsiasi. Un club con una storia, vincitore di sette Coppe dei Campioni. Se sfidi la storia del calcio italiano e ti sei appena messo i guanti per giocare a calcio, allora non hai capito nulla. Devi rispettare il club che ti ha dato una grande opportunità e che avrebbe fatto un grande sforzo economico. Vorrei conoscere le ragioni del "non rinnovo" . Ora è maggiorenne e ha il diritto e dovere di spiegare certe scelte".