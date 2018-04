Galliani: "Assurdo l'espulsione di Buffon a Madrid, Oliver è stato un c..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Corriere.it riporta le considerazioni di Adriano Galliani, ex ad del Milan e attualmente Senatore eletto tra le liste di Forza Italia, in merito a Real Madrid-Juventus e alle successive polemiche per il rigore assegnato: "La Juve meritava di vincere contro il Real. Quel rigore era dubbio, e poi è stato assurdo espellere Buffon: significa non capire la psicologia nel calcio. Insomma: questo arbitro è stato un c...".