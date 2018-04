Galliani: "Portai Allegri da Berlusconi il giorno di Inter-Bayern"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto sulle frequenze di Radio Deejay, l'ex amministratore delegato del Milan Adriano Galliani ha svelato un curioso retroscena sull'arrivo in rossonero di Massimiliano Allegri, attuale tecnico della Juventus: "Vi rivelo un retroscena mai detto prima. Portai per la prima volta Allegri ad Arcore per la benedizione apostolica di Berlusconi esattamente il pomeriggio della finale di Champions di Madrid tra Inter e Bayern", le parole riportate da Fcinternews.it.