Gandini sul caso Icardi: "Avrei tenuto tutto dentro lo spogliatoio"

L'ex dirigente di Milan e Roma Umberto Gandini ha parlato ai microfoni di 'Tutti Convocati' su Radio 24 del caso legato a Mauro Icardi: "Da dirigente, non ho mai vissuto una vicenda come questa. Abbiamo avuto qualche personaggio particolare al Milan, ma in questo caso è diventato tutto troppo mediatico. Avrei cercato di tenere le cose tra le mura dello spogliatoio"