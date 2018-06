Ganz: "Biglia ha fatto fatica all'inizio, poi ha dato equilibrio e tranquillità"

© foto di Antonio Vitiello

Maurizio Ganz, ex attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan Tv della stagione del Milan, soffermandosi in particolare sul centrocampo rossonero e su Lucas Biglia: "In mezzo al campo, se giochi con il 4-3-3, spesso e volentieri le due mezzali devono lavorare moltissimo in fase di non possesso; se giochi con il 3-5-2, invece, hai più respiro perché hai il quinto che ti può dare una mano. Biglia si è ripreso, all'inizio ha fatto molta fatica ma poi ha dato equilibrio alla squadra, compattezza e tranquillità alla difesa e all'attacco, smistando con grande maestria la sfera in tutte le zone del campo".