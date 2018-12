Ganz su Bakayoko: "Cresciuto grazie a Gattuso. Somiglia a Desailly"

Fonte: milannews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Maurizio Ganz ha parlato ai microfoni di Milan TV della crescita di Tiemouè Bakayoko: "Bakayoko è migliorato tantissimo ed è merito di mister Gattuso, che ha creduto nei suoi mezzi. È cresciuto in entrambe le fasi, le uscite palla al piede sono molto più lineari ed efficaci. Ha grandi mezzi fisici e, quando riparte, deve solo stare attento ad appoggiarsi bene, per poi buttarsi negli spazi. Credo che possa fare anche molto di più di quello che sta facendo ora. Gattuso lo sta portando a grandi livelli, anche il pubblico lo sta aiutando. Paragone con Desailly? Giocava in un Milan diverso, fisicamente sono identici e tecnicamente si assomigliano. Il paragone ci sta".