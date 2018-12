© foto di www.imagephotoagency.it

Gigi Garanzini, firma de La Stampa, commenta le polemiche arbitrali dopo il posticipo di ieri. "C'era un altro rigore per la Roma, non meno netto (di quello di Kolarov assegnato dalla VAR, ndr), ma lì Fabbri dalla cabina di regia non se l'era sentita di disturbare il manovratore, Rocchi. A conferma che lo strumento funziona, anzi funzionerebbe visto che a velocità normale rigore non sembrava: ma vanno sistemati una volta per tutte i meccanismi. O meglio, le gerarchie".