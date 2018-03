Garics: "Il Salisburgo non avrà nulla da perdere. Lazio favorita"

© foto di Federico Gaetano

György Garics, ex difensore austriaco di Bologna, Napoli e Atalanta, ha parlato a Radio Incontro Olympia del sorteggio che ha riservato alla Lazio il Salisburgo. Queste le sue dichiarazioni, riportate da lalaziosiamonoi: "Per i giocatori del Salisburgo giocare contro la Lazio offre uno stimolo in più per fare bella figura ed essere notati da una società importante. La Lazio ha maggiore qualità degli austriaci. La filosofia del Salisburgo è quella di raccogliere i giovani più bravi d’Austria, facendo leva sulla formazione e sull’educazione. Così facendo si ha l’opportunità di giocare, fare esperienza e crescere. Nel frattempo, in parallelo, sono state create le realtà controllate dalla Red Bull a New York e a Lipsia per avere sinergie. I giocatori di maggiore talento però vengono girati in Germania. La Lazio dal sorteggio è obbligata a vincere, mentre il Salisburgo non ha nulla da perdere".