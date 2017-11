Garics: "Peccato per Ghoulam, Mario Rui ha una grande opportunità"

© foto di Federico Gaetano

Yuri Garics ha parlato del momento degli azzurri ai microfoni di Radio Kiss Kiss, dicendo la sua in particolare sul ko di Ghoulam: “Il Napoli non sbaglia più l’approccio a certe gare, anche contro le squadre piccole come invece accadeva in passato. Non sempre si può vincere, ci può stare di non riuscire a trovare la via del gol in una gara. È normale che dispiace perché si poteva allungare, ma il campionato è lungo e la squadra potrà dire la sua fino alla fine. Ghoulam? Un vero peccato l’infortunio, ora Mario Rui ha una grande opportunità e può fare bene. Lo scudetto si vince con il valore della panchina”.