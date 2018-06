Garics su Valon Berisha: "Samp, un guerriero che non si arrende mai"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per conoscere meglio le caratteristiche di Valon Berisha, uno dei punti di forza del Salisburgo, Sampdorianews.net ha intervistato in esclusiva Gyorgy Garics:

“Berisha è un giocatore molto completo, dotato di ottima visione di gioco. Parliamo di un guerriero che non si arrende mai, oltre a importanti qualità tecniche tiene botta anche fisicamente, ha una grande mentalità combattiva. Negli ultimi due – tre campionati in Austria ha evidenziato costanti progressi, senz'altro uno di quegli elementi del Salisburgo in grado di fare bella figura anche in un campionato superiore e maggiormente competitivo come quello italiano. Un giocatore sponsorizzato non a caso da molti addetti ai lavori in Austria, è destinato a diventare un grande giocatore. So che nella dirigenza blucerchiata c'è ancora Carlo Osti, è stato il Direttore che mi portò dal Napoli all'Atalanta, sa come muoversi al meglio sul mercato. A prescindere da quanto mostrato in Austria, la Sampdoria ha messo gli occhi su di lui dopo l'ottimo rendimento offerto nelle coppe europee, un piccolo punto interrogativo inevitabile resta in ogni caso quando un giocatore estero arriva da un certo campionato e arriva nella vostra serie A, a mio parere il campionato tatticamente più difficile a livello europeo, ancora più della Bundesliga. In ogni caso il sottoscritto è molto fiducioso sull'impatto in blucerchiato, ne sono convinto. Sia la Sampdoria che Berisha hanno voglia di migliorarsi, scalare ulteriori posizioni, a 25 anni denota ulteriori margini di miglioramento. Si tocca con mano la sua grande voglia di arrivare, ha ottimi piedi, può giocare sia centralmente che in posizione defilata in particolare a sinistra, gli piace molto inserirsi negli spazi oltre che andare ad aggredire in fase di non possesso. Può agire anche da regista in caso di necessità, è una posizione che non disdegna, anche se l'ideale è come mezzala sinistra in un centrocampo a tre, è l'opzione preferibile”.