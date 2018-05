Garlando e il gol di Balo: "Alzi la mano chi non ha pensato a Italia-Svezia"

Luigi Garlando firma de La Gazzetta dello Sport, sull'edizione odierna della rosa ha analizzato la prima uscita della nuova Italia di Roberto Mancini, partendo dalla prestazione di Mario Balotelli, tornato nel giro azzurro e subito andato in gol:

"Al 21’ del primo tempo Mario Balotelli ha stoppato un pallone al limite dell’area, lo ha controllato e lo ha scaraventato nell’angolino, con la naturalezza con cui un bancario archivia un bonifico. Alzi la mano chi non ha pensato a Italia-Svezia in quell’attimo. Gironzolando davanti al muro giallo arroccato a San Siro, Mario non avrebbe potuto regalarci una giocata del genere? Di quelle che ti portano al Mondiale in un colpo solo. Lasciamo stare... Abbiamo già pianto abbastanza e ci è toccato pure ascoltare Ventura che voleva dimettersi e che forse ora si aspetta delle scuse".