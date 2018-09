Garlando su Gazzetta: "Ce la tiriamo per CR7, ma lasciamo andare Silva"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Focus sulla Nazionale italiana di Luigi Garlando, penna de La Gazzetta dello Sport, dopo la sconfitta degli azzurri contro il Portogallo per 1-0 a Lisbona. "Perché possiamo anche tirarcela che noi siamo il campionato di Cristiano Ronaldo. Ma in realtà siamo il calcio che lascia andare via Andrè Silva perché lo ritiene scarso e quando ce lo ritroviamo difronte sembra un fenomeno e quelli scarsi siamo noi. Il suo gol-partita è stata una sentenza metaforica. Siamo il calcio che nei migliori 55 scelti ieri dalla Fifa riusciamo a inserire solo Buffon, 40 anni, e Chiellini, 34. La Nazionale è figlia di questa contingenza infausta, non dobbiamo chiudere gli occhi. Ma ciò non significa che Roberto Mancini non abbia delle responsabilità. Anzi", si legge sulla rosea.