Garlando sulla Gazzetta dello Sport: "Questa Italia non è solo del Mancio"

© foto di www.imagephotoagency.it

La nota firma della Gazzetta dello Sport Luigi Garlando definisce così l'Italia che ieri ha battuto per 1-0 la Polonia evitando la retrocessione e rilanciandosi anche per la corsa alla vittoria del girone di Nations League: "La mediana, che era il buco nero della nostra crisi, lo scarto maggiore con squadre tipo la Spagna, in solo due partite sta dando identità alla nuova Italia. (...) Non sembra neanche l'Italia con questa pulizia di palleggio e questo possesso. Ma si cresce così, sfondando l'inerzia della tradizione. Questa non è solo l'Italia del Mancio, è l'Italia di Prandelli, di Sarri, di De Zerbi, di Giampaolo, di tutti coloro che hanno provato a educare un calcio più propositivo e tecnico".