Genoa, allenamento finito anzitempo per Spolli

Un centinaio di tifosi ha presenziato al primo allenamento post derby al Centro Signorini svolto in una bella giornata di sole. Mister Juric non ha perso tempo per esaminare il match con la Sampdoria in una riunione in sala video che ha inaugurato il pomeriggio. I giocatori reduci dal posticipo hanno effettuato un lavoro rigenerativo con i preparatori. Dopo la fase di riscaldamento comune, una parte del gruppo è stato sottoposto a esercitazioni e partitine a campo ridotto. In seguito ha disputato una partitella a ranghi misti contro una selezione di ragazzi della Primavera. Non si registrano problematiche a livello di infermeria. Da valutare le condizioni di Spolli uscito anzitempo per un fastidio accusato nel corso dei lavori.