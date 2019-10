Fonte: Genoacfc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La prima partita giocata sul manto erboso del rinnovato Signorini. Senza i crismi dell’ufficialità. Un’amichevole “in casa” contro la Primavera di mister Chiappino, reduce da quattro successi di fila tra campionato e coppa e in sosta come la prima squadra. La voglia di scendere in campo però non si ferma mai. E allora ecco la soluzione perfetta per non perdere il ritmo partita e per affinare gli schemi delle due formazioni. Il risultato finale è di 4-1. In spolvero bomber Favilli, a segno dopo pochi minuti e autore di una doppietta. In rete anche Ghiglione di testa su corner e Saponara con un tiro di precisione chirurgica. Per i Grifoncini in gol Moro. Idee, soluzioni, prove. Per mister Andreazzoli la possibilità di visionare in un contesto più probante anche i giovani talenti coltivati in casa. E cominciare a tirare le fila in vista di Parma e della ripresa della Serie A TIM.