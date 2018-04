Genoa, ancora differenziato per Taarabt. In ripresa Biraschi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Chi ha disputato il match con i giallorossi ha sostenuto una seduta di recupero. Esercitazioni di scarico in palestra e corse leggere sul terreno di gioco, sotto le direttive dei preparatori Barbero e Pilati. Per gli altri il programma è stato impostato su partitelle tematiche e addestramenti di vario genere, con la partecipazione di cinque ragazzi della Primavera: Altare, Oprut, Sibilia, Zanimacchia e Zanoli. Lavoro a parte per gli infortunati Izzo e Spolli, differenziato per Taarabt. In sensibile ripresa Biraschi.