Genoa, Ballardini: "Napoli unica in Italia ad offrire spettacolo piacevole"

Risultato finale: Genoa-Verona 3-1

Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha parlato cosi a Sky Sport nel post partita: "Il nostro campionato è sempre difficile, le altre squadre sono tutte organizzate e ci sono delle difficoltà da superare. Abbiamo una squadra con giocatori che ci danno garanzie di serità, impegno e volontà. Io non pensavo assolutamente che si facesse cosi bene, noi siamo arrivati che il Genoa aveva sei punti e pensavo ci fossero tante difficoltà da superare, ma ero fiducioso. Contratto da firmare? Io non mi aspetto niente, è la società che deve decidere l'allenatore. Lo spogliatoio del Genoa è sempre stato ottimo, ho trovato giocatori di una serietà straordinaria, ho portato il mio lavoro e le mie idee che doveva sposarsi bene con le qualità e le lacune dei giocatori. Io voglio condividere l'aspetto tecnico insieme alla società, devo essere convinto quando faccio un lavoro, di poterlo svolgere nel modo migliore. Il talento di un allenatore non sono solo idee e convinzioni, ma è anche quello di capire e di avere capacità di rendimento in base alla situazione ed il momento. In Italia di squadre che giocano bene ne conosco solo una (il Napoli, ndr), anche la Juventus che è una squadra straordinaria non è spettacolare ma molto pragmatica. La squadra che si distingue nel suo insieme è il Napoli, poi ci sono la Roma, la Lazio che fanno delle buone partite, ma il Napoli ti dà la sensazione di offrire sempre uno spettacolo piacevole".