Genoa, Biraschi: "Derby dominato sul campo e sugli spalti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il difensore del Genoa, Davide Biraschi, al suo primo derby, ha lasciato a Instagram le proprie impressioni verso il tifo rossoblù. "Ieri ho provato sensazioni uniche. Unica è l’emozione di sentirmi uno di voi, di rappresentare voi e questa città che sento sempre più mia, di giocare in un campo dove il vero spettacolo è sugli spalti, di lottare 90’ per la gioia di un popolo. Non è andata come doveva andare e questo è sotto gli occhi di tutti, ma rimane pur sempre un derby dominato sul campo e ancora di più sugli spalti... Grazie Genoa, grazie Genoani, con voi sono brividi veri".