Genoa, Biraschi torna stabilmente in gruppo

Fonte: http://genoacfc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Meno tre all’incontro con l’Hellas Verona al Ferraris. E a sottolineare l’importanza del momento, il presidente Preziosi ha fatto capolino a Pegli ad allenamento in corso. Anche se la matematica indica come forse non sarà messa ancora una pietra tombale sulla pratica salvezza lunedì sera, visti gli attuali dieci punti di vantaggio sulle terzultime a cinque giornate dalla fine, l’ambizione è quella di accelerare i tempi, per programmare il futuro e definire i i piani con le coordinate da seguire. Al Centro Sportivo Signorini la preparazione sta procedendo intanto spedita in questo anticipo d’estate con temperature fuori stagione. Le bottiglie d’acqua del fornitore ufficiale Dolomia stanno riscontrando un successo inusitato per idratarsi tra una esercitazione e l’altra. Le prove per la partita con il team scaligero sono entrate nel vivo sotto l’aspetto tattico. Mister Ballardini e il vice Regno hanno dato il via alle valutazioni per la scelta della formazione da schierare, soggetta ai riscontri che emergeranno nei prossimi appuntamenti. La novità riguarda il recupero completato da Biraschi rientrato stabilmente in gruppo. Dal Veneto non saranno molti i supporter gialloblù che seguiranno la squadra in questa trasferta per via della collocazione feriale. Per il settore ospiti sono stati venduti per ora una cinquantina di biglietti. Sabato Perin e compagni torneranno al ‘Signorini’ per la seduta dell’antivigilia. Domenica avrà luogo invece la conferenza del tecnico Ballardini.