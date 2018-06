Genoa, Boniek su Piatek: "Il suo cognome in polacco si traduce venerdì"

Zbigniew Boniek, presidente della Federcalcio della Polonia nonché membro del Comitato Esecutivo, parla così del nuovo arrivo del Genoa Krzysztof Piatek: "Lo conosco bene - le sue parole al sito Pianetagenoa1893.net - è un ottimo attaccante che ha segnato molto nell’ultimo campionato polacco. Una prima punta moderna che interpreta il calcio non solo in area di rigore ma che dialoga con gli altri compagni di reparto: è bravo di piede come di testa. Preciso, inoltre, che la corretta pronuncia del cognome è Piontek, che tradotto dal polacco significa “venerdì”. Può giocare benissimo in Italia, penso che avrà pochi problemi d’ambientamento perché sa giocare a calcio. Se Preziosi lo ha pagato davvero quattro milioni di euro ha fatto un buon affare".