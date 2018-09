Genoa, buon test al "Moccagatta": è poker all'Alessandria

Fonte: Inviato ad Alessandria

Buon test per il Genoa che questo pomeriggio ha superato 4-0 l’Alessandria al “Moccagatta”. I grigi di Gaetano D’Agostino sono ancora in attesa di conoscere quando inizierà il campionato di Serie C ma nel frattempo hanno potuto contare su un’amichevole di prestigio che è servita ad oliare i meccanismi. Circa 900 tifosi presenti nell’impianto piemontese con una discreta delegazione salita dalla Liguria al seguito del Grifone di mister Davide Ballardini, reduce da una sconfitta in campionato contro il Sassuolo ed in attesa di preparare la sfida interna di domenica prossima contro il Bologna. Una bella festa in una giornata di sole e con le due tifoserie legate da un saldo gemellaggio.

TANTE ASSENZE PER BALLARDINI - Le Nazionali hanno portato via diversi uomini a Davide Ballardini che al “Moccagatta” presenta solo 16 giocatori. Nel primo tempo in campo Marchetti fra i pali, Biraschi, Lisandro Lopez e Gunter in difesa. A centrocampo spazio a Rolon insieme a Mazzitelli mentre Pedro Pereira e Lazovic sono stati schierati sulle corsie laterali. In attacco Lapadula supportato da Medeiros e Bessa. Gaetano D’Agostino invece risponde con De Luca in attacco con Sartore e Talamo mentre a centrocampo, a fianco del capitano Gazzi spazio a Maltese e Bellazzini con Tentoni, Sbampato, Prestia e Fissore a formare il quartetto difensivo a protezione della porta di Cucchietti.

GENOA LA SBLOCCA SUBITO - Dopo due minuti dal fischio d’inizio, Lazovic crossa verso il centro. Il pallone viene deviato di testa da Prestia che ha messo fuori causa Cucchietti. Al decimo è ancora Grifone in avanti con Lapadula che ha mandato fuori giri Sbampato in area e ha calciato a botta sicura, Tentoni ha salvato quasi sulla linea. Sessanta secondi più tardi ancora il numero 10 rossoblu pericoloso. L’ex Pescara e Milan ha approfittato di un errore di Maltese per calciare da metà campo. Il pallone ha scavalcato Cucchietti ma ha impattato sulla traversa. Successivamente Bessa si è fatto recuperare dalla difesa piemontese. Al 17’ la grande occasione per l’Alessandria con un cross al bacio di Sartore per De Luca che, tutto solo, ha fallito l’appuntamento con il pallone. Al 23’ Medeiros ha trovato il raddoppio con una perla su calcio di punizione. Sinistro delicato del portoghese dal limite dell’area con il pallone che ha scavalcato la barriera. Al 26’ Prestia ha perso palla, uno-due fra Lapadula e Medieros con il primo che ha calciato di prima intenzione servendo però direttamente la parata di Cucchietti. A dieci dal termine del primo tempo ecco il tris del Genoa: Medeiros ha servito Mazzitelli che in diagonale ha fulminato Cucchietti. Prima del riposo l’Alessandria si è fatta vedere con De Luca che ha concluso dalla distanza, il pallone viene respinto in qualche modo da Marchetti.

CAMBIO DI MODULO E POKER ROSSOBLU SERVITO - Nella ripresa Ballardini ha mischiato le carte passando ad una difesa a quattro con Pereira e Lakicevic sugli esterni e Gunter e Lisandro Lopez in mezzo. Alessandria subito pericolosa con Sartore che ha raccolto un cross dalla sinistra e ha calciato di prima intenzione solo sull’esterno della rete. Il poker è servito da Pereira che è sceso sulla destra e ha crossato verso il centro. Il pallone viene deviato nella porta da Pop, non impeccabile. Al 20’ ancora Genoa con una torre di Bessa su calcio d’angolo per Lapadula. La girata del numero 10 rossoblu è terminata sopra la traversa. I grigi si sono resi pericolosi due minuti più tardi con Santini lanciato a rete ma la sua conclusione ravvicinata viene respinta da Vodisek. Ancora Lapadula sfortunato alle mezzora. L’attaccante del Genoa ha staccato di testa in area ma non è riuscito ad indirizzare il pallone nella porta di Pop. Momento toccante quando i tifosi rossoblu arrivati al “Moccagatta” hanno scandito a gran voce “Genova, Genova” con il pubblico di fede grigia che si è unito in un grande applauso in segno di vicinanza alla città ligure colpita lo scorso 14 agosto da una grave tragedia.

ALESSANDRIA-GENOA 0-4

Reti: 2’ aut. Prestia (A), 23’ Medeiros, 35’ Mazzitelli, al 59’ aut. Pop (A).

Alessandria (4-3-3): Cucchietti (Dal 46’ Pop); Tentoni (Dall’83’ Cottarelli), Sbampato (Dal 35’ Gjura), Prestia (Dall’83’ Zogkos), Fissore (Dal 67’ Badan); Maltese, Gazzi (Dal 56’ Gatto), Bellazzini (Dal 79’ Usel); Sartore (Dall’83’ Agostinone), De Luca (Dal 56’ Santini), Talamo (Dal 67’ Rocco). A disposizione Scatolini. Allenatore: Gaetano D’Agostino.

Genoa (3-4-2-1): Marchetti (Dal 46’ Vodisek); Biraschi (Dal 46’ Lakicevic), Lisandro Lopez, Gunter; Pereira, Mazzitelli, Rolon (Dal 79’ Karic), Lazovic (Dal 46’ Omeonga); Bessa (Dal 67’ Kouamé), Medeiros; Lapadula. Allenatore: Davide Ballardini.

Arbitro: Gariglio di Pinerolo (TO).