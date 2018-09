Genoa, c'è già un ballottaggio tra i pali: Ballardini tentato da Radu

Federico Marchetti o Ionut Radu? In casa Genoa c'è già un ballottaggio tra i pali e Davide Ballardini - secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Secolo XIX - sembra essere sempre più tentato dall'idea di lanciare subito il portiere rumeno, valutato 8 milioni in estate dall'Inter. Contro il Bologna dunque potrebbe esserci lui, ma i giochi restano aperti, anche perché l'ex Avellino tornerà dagli impegni in nazionale soltanto mercoledì.