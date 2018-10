Genoa, cambia l'allenatore ma il rebus portiere resta

© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nonostante il cambio in panchina con Juric al posto di Ballardini, al Genoa il ruolo del portiere resta in bilico tra Marchetti e Radu. Entrambi non hanno dato garanzie tali da meritare la titolarità a prescindere, con il nuovo allenatore che in vista della Juventus dovrà decidere chi schierare con il secondo per il momento favorito sull'ex Lazio.