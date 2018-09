Genoa-Chievo, prevista la presenza di osservatori di Mancini

Fonte: genoacfc.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A metà mattina i ragazzi di Ballardini ha fatto ingresso al Centro Sportivo Signorini, dove hanno sostenuto la rifinitura per la partita con il Chievo allo Stadio Luigi Ferraris (ore 21). Tutti i convocati hanno completato il piano di lavoro elaborato dallo staff tecnico, senza accusare problematiche dell’ultimo minuto. Riattivazione muscolare, ripasso degli schemi, esercitazioni collettive. Il gruppo ha smarcato l’impegno prima di fare rientro in albergo per consumare l’attesa prima del trasferimento a Marassi. È tutto pronto per il match con la squadra veneta che sarà seguito in tribuna da osservatori della Nazionale del CT Mancini, di scena mercoledì 10 ottobre a Genova per l’amichevole con l’Ucraina.