Genoa-ChievoVerona, collaboratori di Mancini stasera a Marassi

Ci saranno dei collaboratori del ct Roberto Mancini questa sera a Marassi per assistere a Genoa-ChievoVerona, sfida valida per la sesta giornata di Serie A. L'ha comunicato il club rossoblù, al termine dell'allenamento di rifinitura sostenuto questa mattina.

⚽️ I giocatori hanno sostenuto la rifinitura per la partita con il Chievo. Tutti i convocati hanno completato il piano di lavoro elaborato dallo staff tecnico prima di fare rientro in albergo in attesa del trasferimento a Marassi. 🔴🔵

Clicca qui ➡️ https://t.co/E7dgcDDehx pic.twitter.com/20YqjoVVk4

— Genoa CFC (@GenoaCFC) 26 settembre 2018